Advertisement

أخبار عاجلة

الأونروا: 69% من المباني المدرسية التي كانت تؤوي نازحين في غزة تعرضت للقصف أو لأضرار بشكل مباشر

Lebanon 24
23-06-2024 | 03:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: توالي الاستهداف الاسرائيلي لمقار الأونروا ومدارسها التي تؤوي النازحين استمرار لجريمة الإبادة بحق شعبنا
lebanon 24
23/06/2024 12:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس النواب بشأن ملف النازحين: أشكر الرئيس نبيه بري على الاستجابة لطلبي بعقد هذه الجلسة لنتحدث بشكل واضح ومباشر عن ملف من أكثر الملفات التي تشغل اللبنانيين حاضراً ومستقبلاً
lebanon 24
23/06/2024 12:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشال أكثر من 15 شهيداً من تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة (الميادين)
lebanon 24
23/06/2024 12:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف إسرائيلي صاروخي ومدفعي مكثّف براً وبحراً وجواً على منطقة المواصي التي تؤوي آلاف النازحين غربي مدينة رفح
lebanon 24
23/06/2024 12:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:09 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:57 | 2024-06-23
04:37 | 2024-06-23
04:31 | 2024-06-23
04:10 | 2024-06-23
04:09 | 2024-06-23
04:00 | 2024-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24