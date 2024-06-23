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السلطات الروسية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم إلى 5 بينهم 3 أطفال (الجزيرة)

Lebanon 24
23-06-2024 | 10:27
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