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أكسيوس نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: نرفض اتهامات نتنياهو الجديدة بشأن إمدادات الأسلحة الأميركية

Lebanon 24
23-06-2024 | 12:09
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