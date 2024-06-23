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قصف مدفعي إسرائيلي مركز يستهدف أحراج كفرحمام وراشيا الفخار في جنوب لبنان (سكاي نيوز)
Lebanon 24
23-06-2024
|
12:22
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