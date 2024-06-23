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الخارجية الإسرائيلية: نتابع حدث إطلاق النار على كنيس في روسيا ولا معلومات عن وجود إسرائيليين أو يهود في الموقع

Lebanon 24
23-06-2024 | 12:53
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