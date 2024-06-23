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الرئيس الفرنسي يؤكد الاستمرار في منصبه حتى انتهاء ولايته في أيار 2027

Lebanon 24
23-06-2024 | 13:25
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