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استطلاع رأي للقناة 13 الإسرائيلية: حزب غانتس سيحصل على 25 مقعدا بانخفاض ٥ مقاعد عن الاستطلاع السابق

Lebanon 24
23-06-2024 | 14:22
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