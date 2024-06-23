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نتنياهو: لست مستعدا لإبقاء الوضع على حاله في الشمال ونجري استعداداتنا لكن لا يمكنني الخوض في تفاصيل خططنا

Lebanon 24
23-06-2024 | 14:32
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