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وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت: الولايات المتحدة هي الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل وهي أكثر مركزية من أي وقت مضى

Lebanon 24
23-06-2024 | 16:38
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