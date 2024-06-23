Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: محادثات أمنية وسياسية جارية في إسرائيل لاختيار التوقيت المناسب للتحرك في الشمال

Lebanon 24
23-06-2024 | 17:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: المسؤولون الإسرائيليون ناشدوا واشنطن الحصول على أسلحة لضمان الجاهزية للتحرك في لبنان
lebanon 24
24/06/2024 03:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس بلدية حيفا: "حزب الله" يُحاول استخدام الإرهاب النفسي على سكان حيفا والشمال (الجزيرة)
lebanon 24
24/06/2024 03:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو طلب في محادثات مغلقة الإسراع بسن قانون يمدد الخدمة 6 أشهر للجنود النظاميين
lebanon 24
24/06/2024 03:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تحاول التوصل لاتفاق في ما يتعلق بالشمال ونجاح المساعي متعلق بـ"حزب الله"
lebanon 24
24/06/2024 03:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:25 | 2024-06-23
18:23 | 2024-06-23
18:18 | 2024-06-23
18:09 | 2024-06-23
18:08 | 2024-06-23
18:08 | 2024-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24