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حماس: حديث نتنياهو عن اتفاق جزئي يستأنف بعده الحرب يؤكد رفضه مقترح بايدن عكس ما حاولت الإدارة الأميركية تسويقه

Lebanon 24
23-06-2024 | 18:08
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