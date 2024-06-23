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حماس: نطالب الإدارة الأميركية باتخاذ قرار واضح بوقف دعمها الإبادة الشاملة التي يتعرض لها شعبنا ورفع الغطاء عن الاحتلال وجرائمه

Lebanon 24
23-06-2024 | 18:08
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