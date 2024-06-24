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الجيش الإسرائيلي: طائراتنا أغارت الليلة على مبنى عسكري لحزب الله في عيترون وبنى تحتية في كفركلا والخيام

Lebanon 24
24-06-2024 | 00:51
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