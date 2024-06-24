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وزيرة خارجية بلجيكا: ندعم مقترح بوريل للتعاون مع الدول العربية لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط
Lebanon 24
24-06-2024
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02:21
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