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القناة 13 الإسرائيلية: متظاهرون يغلقون الطريق الساحلي في منطقة جلوليت وسط إسرائيل ويطالبون بتعطيل الاقتصاد حتى رحيل الحكومة

Lebanon 24
24-06-2024 | 02:22
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