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الدفاع الإسرائيلية تقول إنها أجرت تجربة على إطلاق صواريخ باليستية دقيقة صباح اليوم

Lebanon 24
24-06-2024 | 02:35
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