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بوريل: تقديم المساعدات الإنسانية في غزة أصبح شبه مستحيل والخطر يتزايد كل يوم من امتداد حرب غزة إلى لبنان

Lebanon 24
24-06-2024 | 02:37
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