Advertisement

أخبار عاجلة

بوريل: تصريحات نتنياهو الأخيرة تؤكد رفضه لخطة بايدن بشأن غزة

Lebanon 24
24-06-2024 | 03:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: تصريحات نتنياهو بشأن اتفاق جزئي تأكيد على رفضه قرار مجلس الأمن الأخير ومقترح بايدن للتهدئة
lebanon 24
24/06/2024 11:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: حديث نتنياهو عن اتفاق جزئي يستأنف بعده الحرب يؤكد رفضه مقترح بايدن عكس ما حاولت الإدارة الأميركية تسويقه
lebanon 24
24/06/2024 11:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لا يمكننا القضاء عليها"... تصريحات هاغاري بشأن حماس تثير غضب نتنياهو
lebanon 24
24/06/2024 11:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تصريحات المتحدث باسم الجيش بشأن عدم إمكان القضاء على حماس أغضبت نتنياهو
lebanon 24
24/06/2024 11:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:52 | 2024-06-24
04:38 | 2024-06-24
04:30 | 2024-06-24
04:26 | 2024-06-24
04:05 | 2024-06-24
03:58 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24