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وزير الأشغال علي حمية: مطار بيروت يخضع لكافة المعايير الدولية ونشكر كل من شارك بهذه الجولة الميدانية بعد الإدعاءات الاخيرة التي طالت المرفق الحيوي

Lebanon 24
24-06-2024 | 05:23
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