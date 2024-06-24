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حمية: ما يحصل هو حرب نفسية ضدّ لبنان لكننا أثبتنا أن مقال "تيلغراف" سخيف

Lebanon 24
24-06-2024 | 05:28
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وزير الإعلام زياد مكاري: 109 طائرات خرجت من لبنان بينما أكثر من 100 طائرة وصلت وبالتالي فإن عمل المطار لم يتأثر رغم مقال "تيلغراف"
lebanon 24
24/06/2024 17:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية: هناك هيئة بريطانية معنية بالنقل زارت مطار بيروت قبل 6 أشهر واطلعت على كافة أركانه وكان من الأجدى بصحيفة "تيلغراف" الإستناد إلى تلك الهيئة كمصدر في مقالها وليس إلى جهات مجهولة وغير معروفة
lebanon 24
24/06/2024 17:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية: تقرير صحيفة "تلغراف" هو تشويه لسمعة مطار بيروت وسنتقدم بدعوى قانونية ضدها لأنها عملت على إستهداف لبنان ككل معنوياً وليس فقط المطار
lebanon 24
24/06/2024 17:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير مكاري: المطار مرفق عام يعني جميع اللبنانيين وهو صورة لبنان ونحن على أبواب صيف واعد للاغتراب لذلك فإنّ نيات مقال "التلغراف" واضحة جدا
lebanon 24
24/06/2024 17:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
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