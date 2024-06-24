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وزير السياحة وليد نصار: عام 2023 تجاوز عدد الوافدين إلى إسرائيل المليون و500 ألف شخص والحرب التي حصلت جعلت الكيان الإسرائيلي يخسر هذا العدد ولذلك من المتوقع أن يواجه لبنان الحرب النفسية التي تطال المطار

Lebanon 24
24-06-2024 | 05:33
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