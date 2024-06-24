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موسى: وجودنا في المطار اليوم هو رسالة دعم للبنان ونحنُ ندعو للتهدئة وتخفيف التوتر قدر الإمكان

Lebanon 24
24-06-2024 | 05:39
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