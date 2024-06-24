موسى: هناك سفراء ليسوا متواجدين في لبنان في حين أن البعض الآخر تلقى دعوة متأخرة لزيارة المطار ولهذا السبب لم يتواجدوا معنا الآن لكن هناك سفراء لدول أخرى حضروا واطلعوا على آلية العمل

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