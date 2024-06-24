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سكاي نيوز نقلا عن مصدر إسرائيلي: إذا دخلنا إلى جنوب لبنان فلن نخرج قبل التوصل إلى اتفاق

Lebanon 24
24-06-2024 | 05:48
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