Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر غربي لـ"سكاي نيوز عربية": لبنان ليس ساحة قتال معزولة مثل غزة وقد تتدفق قوات موالية لإيران من كل المنطقة إلى لبنان

Lebanon 24
24-06-2024 | 07:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر غربي لـ"سكاي نيوز عربية": أي اتفاق مع لبنان يجب أن يكون مع ضمانات تنفيذ قوية وإلا فإن سيناريو المواجهة بين إسرائيل وحزب الله سيتكرر
lebanon 24
24/06/2024 17:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رشقة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه "كريات شمونة" وصواريخ القبة الحديدة تعترض بعضها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
24/06/2024 17:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تسنيم" نقلاً عن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل أرسلت رسائل إلى طهران عبر مصر مفادها أنها ستقدم تنازلاً في غزة تجنبًا للرد الإيراني على الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
24/06/2024 17:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني يتوجه إلى جبهة "خاركيف" في ظل احتدام المعارك شمالي المنطقة مع القوات الروسية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
24/06/2024 17:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:51 | 2024-06-24
10:50 | 2024-06-24
10:32 | 2024-06-24
10:23 | 2024-06-24
09:54 | 2024-06-24
09:32 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24