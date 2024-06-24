مصدر غربي لـ"سكاي نيوز عربية": أي اتفاق مع لبنان يجب أن يكون مع ضمانات تنفيذ قوية وإلا فإن سيناريو المواجهة بين إسرائيل وحزب الله سيتكرر

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