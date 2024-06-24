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أخبار عاجلة
المرصد السوري: انفجار شديد على أطراف مدينة البعث عند الحدود السورية مع الجولان
Lebanon 24
24-06-2024
|
07:20
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