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وزير خارجية إيطاليا للعربية: نأمل في التوصل لخطة تفرض منطقة عازلة بين إسرائيل ولبنان

Lebanon 24
24-06-2024 | 07:35
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