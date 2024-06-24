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هآرتس عن مصدر مطلع: تصريحات نتنياهو على القناة 14 اليمينية المتطرفة يمكن أن تخرب احتمالات التوصل لاتفاق

Lebanon 24
24-06-2024 | 08:11
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