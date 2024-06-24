Advertisement

أخبار عاجلة

وصول العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى قصر الإليزيه في باريس (العربية)

Lebanon 24
24-06-2024 | 08:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العاهل الأدرني الملك عبدالله الثاني بن الحسين: منطقتنا تشهد واقعا أليما وغير مسبوق بسبب ما يحدث في غزة
lebanon 24
24/06/2024 17:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني: وصول المساعدات الإنسانية لغزة لا يمكن أن يخضع لأجندة سياسية
lebanon 24
24/06/2024 17:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان أردني عُماني: الملك عبدالله الثاني والسلطان هيثم بن طارق يرحبان بقرارات النرويج وأيرلندا وإسبانيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
24/06/2024 17:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك عبد الله الثاني يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف يفرض على إسرائيل تأمين قوافل المساعدات
lebanon 24
24/06/2024 17:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:52 | 2024-06-24
10:51 | 2024-06-24
10:50 | 2024-06-24
10:32 | 2024-06-24
10:23 | 2024-06-24
09:54 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24