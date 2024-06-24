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إذاعة الجيش الإسرائيلي: سموتريتش يعلن في اجتماع مع حزبه "الصهيونية الدينية" نيته إصدار تشريع يفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة

Lebanon 24
24-06-2024 | 09:02
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