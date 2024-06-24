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3 شهداء من قوات الأمن إثر قصف للاحتلال على دوار بني سهيلا شرقي خان يونس (العربي)

Lebanon 24
24-06-2024 | 10:32
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