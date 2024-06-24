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مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأميركي: إنهاء حرب غزة وإعطاء أمل للفلسطينيين سيسهل تطبيع العلاقات مع السعودية وباقي دول العالم الإسلامي (الحرة)

Lebanon 24
24-06-2024 | 10:50
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