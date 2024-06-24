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العاهل الأردني والرئيس الفرنسي يؤكدان أهمية دعم جهود تعزيز استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه (سكاي نيوز)

Lebanon 24
24-06-2024 | 10:52
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