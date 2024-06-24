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"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: تصريحات نتنياهو أمس بشأن صفقة جزئية كانت صادمة لمسؤولي إدارة بايدن

Lebanon 24
24-06-2024 | 13:16
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