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بن غفير: أنا الوحيد في الحكومة الذي صوت ضد إدخال المساعدات الإنسانية الى غزة وأشعر بالخجل لأنني الوحيد الذي يريد إيقاف وقودهم (الجزيرة)

Lebanon 24
24-06-2024 | 13:36
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