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الخارجية الأميركية: لا يوجد اتفاق بشأن مستقبل غزة وواشنطن لا تزال تعارض إعادة احتلال القطاع بلا نهاية (الجزيرة)

Lebanon 24
24-06-2024 | 13:59
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