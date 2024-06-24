الكنيست الإسرائيلي يقر تمديد سن الإعفاء لجنود الاحتياط من 40 إلى 41 عاما وللضباط من 45 إلى 46 عاما وللقوات الخاصة من 49 إلى 50 عاما (الجزيرة)

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