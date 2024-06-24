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مندوب واشنطن بالأمم المتحدة: سنلجأ لكل السبل المتاحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي (الحدث)
Lebanon 24
24-06-2024
|
15:29
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