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يديعوت أحرونوت عن مصادر: تبادل رسائل حادة في الساعات الأخيرة بين إدارة بايدن ومكتب نتنياهو

Lebanon 24
24-06-2024 | 17:15
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