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بايدن: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية أمريكية

Lebanon 24
24-06-2024 | 17:28
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