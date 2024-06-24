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"لبنان 24": إطلاق نار كثيف داخل عين الحلوة من حي البركسات باتجاه حي الصفصاف بعد عملية اغتيال ياسين عقل

Lebanon 24
24-06-2024 | 17:56
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