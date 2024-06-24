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أكسيوس: هوكستين أبلغ المسؤولين اللبنانيين أن حزب الله مخطئ في الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستكون قادرة على منع إسرائيل من غزو لبنان إذا استمرت الهجمات

Lebanon 24
24-06-2024 | 23:25
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