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إعلام إسرائيلي: أنباء عن مقتل شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشاطىء غرب غزة وتسبب بمقتل 13 شخصا
Lebanon 24
25-06-2024
|
00:24
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