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وسائل إعلام إسرائيلية: في الساعات الـ24 الماضية كان هناك تبادل رسائل حادة جداً بين إدارة بايدن ومكتب نتنياهو

Lebanon 24
25-06-2024 | 00:35
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