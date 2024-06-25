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فرانس برس: تحقيق لوسائل إعلام دولية يخلص إلى أن نيران دبابة إسرائيلية على الأرجح أصابت مكتب فرانس برس في غزة
Lebanon 24
25-06-2024
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