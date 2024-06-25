Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز يتوجه الثلاثاء إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية (واس)

Lebanon 24
25-06-2024 | 00:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في زيارة رسمية.. وزير الدفاع السعودي يصل إلى بكين
lebanon 24
25/06/2024 10:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح يغادر بلاده متوجها إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية
lebanon 24
25/06/2024 10:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن يتوجه إلى الأردن وإسرائيل بعد زيارة السعودية
lebanon 24
25/06/2024 10:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الوزير أنتوني بلينكن يسافر إلى الأردن وإسرائيل بعد زيارة السعودية
lebanon 24
25/06/2024 10:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:33 | 2024-06-25
03:31 | 2024-06-25
03:24 | 2024-06-25
03:23 | 2024-06-25
03:23 | 2024-06-25
03:22 | 2024-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24