يديعوت أحرونوت نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي: حماس أدخلت تعديلات على المقترح الإسرائيلي لكن القطريين طالبوها بالتخلي عن معظمها باستثناء مطلب وقف الحرب

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