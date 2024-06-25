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يديعوت أحرونوت نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي: حماس أدخلت تعديلات على المقترح الإسرائيلي لكن القطريين طالبوها بالتخلي عن معظمها باستثناء مطلب وقف الحرب

Lebanon 24
25-06-2024 | 01:15
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