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إعلام إسرائيلي نقلا عن السفير الأميركي: لا يوجد تغيير في الدعم الأميركي لإسرائيل وشحنات الأسلحة تصل بشكل مستمر

Lebanon 24
25-06-2024 | 02:13
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