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الجيش الإسرائيلي يعلن عن استهداف عناصر من حماس داخل مبنييْن في شمال قطاع غزة

Lebanon 24
25-06-2024 | 02:20
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